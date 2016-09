Witcher 3 – Wenn die Gaming Kultur im eigenen Land angekommen ist

Witcher 3 hat überzeugt. Das hat das Spiel mit mehreren Auszeichnungen und Bewertungen bewiesen. Ein neuer Meilenstein ist die Verewigung bei einigen fleißigen Briefmarkensammlern, denn Geralt hat es auf eine polnische Briefmarke geschafft.

Damien Monnier, seines Zeichens Gwent Lead Designer, hat die Briefmarke offiziell auf Twitter präsentiert.

Geralt is getting his own Polish stamp O__O pic.twitter.com/EAtAUlNnmZ — Damien Monnier (@Bacon_is_life) September 15, 2016

Für viele Witcher Fans wird es nun Zeit einen Brieffreund in Polen zu finden.

Die Game of the Year Edition von Witcher 3 bietet über 150 Stunden Open-World Abenteuer und wirft die Spieler in die Haut von Geralt von Riva, seines Zeichens Monsterjäger. In The Witcher 3: Hearts of Stone kämpft Ihr gegen einen rücksichtslosen Banditenanführer, während Ihr in The Witcher: Blood and Wine ein schreckliches Geheimnis der schönen mediterranen Region Toussaint aufdeckt.

