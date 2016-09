Jon Snow in Call of Duty – Infinite Warfare Story Trailer

Kit Harrington (Jon Snow, Game of Thrones) spielt im neuen Call of Duty den Bösewicht, das zeigt der neue Story Trailer von Call of Duty: Infinite Warfare. Im neuesten Teil der Reihe riecht es schwer nach Ärger nachdem die USNA Kräfte in Genf und dem Moon Gateway überraschend und gleichzeit angegriffen wurden. Lt. Nick Reyes muss nun, in einem der letzten Kriegsschiffe der Erde, für Vergeltung sorgen. Die Freiheit der Bewohner der Erde ist in Gefahr und nur Ihr könnt ab dem 4. November das nötige tun.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller können die Multiplayer-Beta auf der PlayStation 4 am 14. Oktober antesten.