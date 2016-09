GTA V: Reduxmod mit gestohlenem Code?

“You all can take this how you want” antwortete der GTA Redux Creator Josh Romito in einem Reddit post auf die Anschuldigungen, dass gesamte Codepassagen gestohlen sein sollen. Der Streit dreht sich um VisualV, eine Mod der GTA V grafisch aufpoliert. Josh Romito deklaiert diesen offziell lediglich als „Inspiration“ für die Wetter-Effekte in seinem Reduxmod. Für die Urheber von VisualV hingegen scheint der Begriff „Inspriation“ deutlich zu schwach zu sein. Vielmehr behaupten sie, dass ganze Passagen ihres Codes einfach in GTA V Redux übernommen wurden.

Wie kann man so sicher sein? “I knew each edited line, so it’s easy to check that’s mine” sagte VisualV Creator Bartłomiej Paśnik zu Kotaku. Weiterhin beteuert er “There are a few more useless parameters, which do nothing in the game but was added to VisualV to protect it. Now I see that’s clearly my mod.”

Diese Anschuldigungen dürften für Romito nicht ganz neu sein: Sein vorheriges Projekt „The Pinnacle of V “ wurde eingestellt nachdem bekannt wurde, dass Codes von anderen Mods genutzt wurden.