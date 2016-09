Nintendo NX als bestätigter Hybrid?

Wir haben dieses Jahr schon recht viel über die kommende Konsole aus dem Hause Nintendo berichtet. Sei es das geleakte Line-Up oder sonstige Informationen, es handelte sich meistens um vage bestätigte Gerüchte. Also rühren wir gemeinsam mit Nintendo selbst noch ein wenig weiter in der Gerüchteküche. +

Das es eine hybride Konsole sein wird, diese Annahme festigt sich immer weiter in den Köpfen der Fans. So äußerte sich kürzlich erst der CEO von „The Pokémon Company“ gegenüber dem Wall Street Journal wie folgt: “The NX is trying to change the concept of what it means to be a home console device or a hand-held device”.

Man möchte also das Konzept einer reinen Heim-Konsole und das Konzept eines Handhelds gänzlich verändern.

Auch das voraussichtliche Release-Fenster wurde bereits bekanntgegeben, es wird wohl März 2017 werden. Doch seien wir ehrlich, bis jetzt wissen wir fast gar nichts über die Konsole. Weder ein bestätigtes Line-Up, wobei hier mehr oder weniger sicher sein dürfte, dass die kommenden Titel auch für die kommende NX erhältlich sein werden, noch wissen wir etwas genaues über die Technik.

Aus Nintendo’s Sicht macht es allerdings Sinn, die beiden Systeme, Wii U und 3DS zu „verschmelzen“. Blieben doch beide Geräte weit unter den eigenen Möglichkeiten. Außerdem würde die Problematik der Exklusivität wegfallen. Denn bis dato erschienen lediglich Spin-off-Versionen der Pokémon Spiele für die Konsole. Zwar darf man den erfolgreichen Launch der Pokémon GO App nicht vergessen und damit den Schritt auf die Mobile-Ebene, doch ansonsten sind alle Pokémon Versionen für den 3DS erschienen. Ein Konsolen-Handheld-Hybrid würde die Herzen höher schlagen lassen.