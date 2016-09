C64 aus den 80ern – Nach 25 Jahren Betrieb noch immer am laufen

Diejenigen die heute noch ein Nokia 3210 oder einen alten GameBoy benutzen wissen noch von der übermäßig stabilen Hardware von damals. Weder Regen, Feuer oder sonstige Naturgewalten konnten dieser alten Hardware etwas anhaben. So auch ein C64 in Polen. Dort benutzt eine Werkstatt in Gdansk noch immer einen Commodore 64 für die betrieblichen Abläufe. Mit überwältigenden 64 kilobytes RAM ist dieses Biest aus den 80er Jahren noch immer am rattern.

Commodore USAs Facebook Beitrag war folgender:

This C64C used by a small auto repair shop for balancing driveshafts has been working non-stop for over 25 years! And despite surviving a flood it is still going…