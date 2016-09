Das ist der Grund wieso man CoD: Infinite Warfare kauft..

92% Metascore sprechen für sich. Die Steamstatistiken weisen seit dem Jahr 2012 eine konstante Spielerzahl (~500 gleichzeitig) auf und auf Let’s Play Channeln wird das Spiel noch immer gefeiert. Call of Duty: Modern Warfare. Eine packende Geschichte trifft einen grandiosen Multiplayer. In eimem Launch Trailer könnt Ihr nun so richtig nostalgisch werden – aber bitte in HD. Denn Ihr seht bekannte Gameplayszenen in einem ganz neuen Licht.

Seht selbst!

Call of Duty: Modern Warfare Remastered bekommt Ihr, wenn Ihr Call of Duty: Infinite Warfare kauft gratis dazu. Begleitet Sergeant „Soap“ MacTavish erneut in einem der besten Call of Duty Games.