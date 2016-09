Gerücht: Battleborn wird Free2Play? Nein!

Anfang August gab es bereits Gerüchte dazu. Battleborn wird Free2Play. Gestärkt wurde das Gerücht dadurch, dass der Titel nach 3 Monaten bereits im HumbleBundle zu erwerben war. Overwatch und Battleborn standen im engen Konkurrenzkampf und da das Spiel von Blizzard diesen Kampf gewonnen hat, hat Battleborn seit dem Release kaum noch Spieler.

Free to Play wird das Spiel vermutlich nicht so schnell, doch es soll eine Testversion geben mit der Ihr euren Spielstand in das fertige Spiel übertragen könnt.

We have some unannounced plans to do a trial version of the game that would be free and from which retail can be purchased along with DLC.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 29, 2016