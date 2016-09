Nintendo Classic Mini: Zurück in die glorreichen 8-Bit Zeiten

Nintendo lädt zur Zeitreise per Knopfdruck.

Angekündigt ist der kleine Traum jedes Videospiel 8-Bit Fanatikers ja schon länger. Heute gibt es ein neues, offizielles Video zum heiß ersehnten Mini-NES!

Back in the Days: 30 Klassiker aus den goldenen Anfängen der Videospiel-Ära stellt Nintendo Entertainment System für seine Fans bereit. Nintendo Fans der ersten Stunde dürfen die Perlen von damals noch einmal auf ganz neue Art erleben. Das kleinste NES aller Zeiten beschert uns ein Wiedersehen mit Donkey Kong, Metroid, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3, PAC-MAN und Kirby’s Adventure. Für die jüngeren Fans ist dies so etwas wie das Fenster in die Vergangenheit: Sie erkunden Spiele und den Geist einer Zeit, von der sie so viel gehört haben.

Ich träume immer noch!

Am 11. November ist es soweit: Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System steht europaweit in den Ladenregalen und wartet auf Spieler vergangener Tage und einige neue Gesichter, die den Geist von damals mit Würde wieder aufleben lassen. Es wird eine ganze Kette von Glanzlichtern aus der Anfangsära der Videospiele bereitstehen. Die moderne Mini-Ausgabe der ersten TV-Konsole NES hält nicht weniger als 30 Klassiker – vorinstalliert – für uns bereit.

3 Darstellungsmodi in HD und frei wählbare Speicherpunkte

mitgeliefertes HDMI-Kabel sorgt für flüssige Bildfolgen in 60Hz

drei verschiedenen Bild-Modi in HD: – CRT-Bildschirm-Modus können (Röhrenfernseher), inklusive der typischen Scanlines

Seitenverhältnis 4:3, aber mit gesteigerter Bildschärfe

Pixel Perfect-Modus: jeder Pixel wird als exaktes Quadrat abgebildet

Soweit so gut. Damit das Feeling aus back in the days auch wirklich eine Renaissance erfährt: Der NES-Controller, der dem Original exakt nachempfunden worden ist, ist im Lieferumfang der Konsole enthalten! Für die Gaming Abende mit Begleitung muss ein zweiter Controller separat im Handel erworben werden. Egal. Nimm mein Geld.

Ob Abenteuerspiele oder Jump & Runs, Rollenspiele, Action- oder Science Fiction-Titel, Puzzle- oder Spielhallen-Klassiker – dieses geile Ding macht jeden glücklich:

Balloon Fight

BUBBLE BOBBLE

Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE

Dr. Mario

Excitebike

FINAL FANTASY

Galaga

GHOSTS‘N GOBLINS

GRADIUS

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Mario Bros.

MEGA MAN 2

Metroid

NINJA GAIDEN

PAC-MAN

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

StarTropics

SUPER C

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

