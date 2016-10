GTA V Online lädt zur Biker-Tour ein

Heute erscheint das neuste Update für GTA 5 Online. Leider hat sich Rockstar Games etwas (zu) bedeckt gehalten und so kann ich euch keine bewegten Bilder, sondern nur reine Schrift zum kommenden Update liefern, sorry.

Zunächst ein Auszug aus dem letzten offiziellen Statement von Rockstar Games: “Bikers – the next addition to GTA Online – brings underground Motorcycle Clubs to the forefront of the Los Santos and Blaine County criminal underworld with a rash of all new competitive and co-operative gameplay as well as new modes, vehicles, weapons, clothing and much more.“

Hier wird klar, es geht um Motorräder und eine florierende Unterwelt, welche nach Los Santos und Blaine County kommen wird. Zusätzlich erwartet euch ein neues kompetitiver Coop-Modus, neue Waffen, Vehikel, Kleidung und noch vieles mehr, aber der Reihe nach.

Die kommenden Biker-Clubhäuser bieten nicht nur Sammelstelle für zwielichtige Unternehmungen, sondern liefern auch einen Hinweis auf die eigene Garage. Mit etwas Glück haben Fans somit zukünftig Zugriff auf den eigenen Stellplatz an dem sie verschiedene Modding-Optionen ausführen können.

Hinzu kommen besondere Nahkampf Optionen für eure Motorräder. Diese werden dann wahrscheinlich in den neuen Modi eine wichtige Rolle spielen. Außerdem fährt sich eine schnucklige Motorradtour alleine nicht so toll, dachte sich wohl auch Rockstar und bietet die Möglichkeit eine Gang zu gründen. Mit bis zu acht Freunden könnt Ihr dann auf dem PC, PS4 oder Xbox One um euren Block fahren. Rockstar machte zudem sehr deutlich, dass in diesem Update völlig neue Spielelemente zu finden sind. Außerdem ist der Coop-Part ein Hauptaugenmerk gewesen.

Erscheinen wird das DLC noch heute. Erwartet wird der Startschuss um 10 Uhr britischer Zeit, allerdings kann sich diese je nach Region und Plattform etwas nach hinten verschieben.