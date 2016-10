Neuer Teil von Beyond Good & Evil?

Michel Ancel ist der Schöpfer des Klassikers Beyond Good & Evil. Nun macht uns ein Instagrampost neue Hoffnungen, denn in diesem kündigt er nicht nur an, dass sich ein Spiel in Arbeit befinden und wir uns gedulden sollen, sondern postet auch gleich ein Konzeptzeichnung.

Endangered species – now saved – Game in pre-production – Stay tuned ! A photo posted by Michel Ancel (@michelancel) on Oct 4, 2016 at 2:19pm PDT

Das Bild erinnert sehr an den Charakter Mammago aus dem ersten Beyond Good & Evil Teil. Ubisoft nahm derzeit noch keine Stellung zu den aktuellen Projekten von Ancel, aber es ist wohl ein Projekt „für“ Ubisoft. Ein Pressesprecher des Medienunternehmens gab folgendes Statement ab: „Michel is currently sharing his time between Ubisoft and Wild Sheep studios. The artwork he posted is from the game he’s currently working on at Ubisoft. We don’t have anything further to share at this stage“.

Wir dürfen also gespannt sein, ob tatsächlich ein neue Beyond Good & Evil Teil in der Mache ist. Traut man den auf der E3 getroffenen Aussagen von Ubisoft selbst, befindet sich ein weiterer Titel in Arbeit. Uns würde es auf jeden Fall freuen und wir halten euch auf dem Laufenden.