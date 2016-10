Feiert mit Ubisoft und sichert euch Gratis-Spiele

Ubisoft macht diese Jahr dicke Schlagzeilen in fast allen Gebieten. Manche sind nicht sehr erfreulich (Vivendi-Übernahme), andere freuen uns dafür umso mehr. So feiert der französische Konzern in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und lässt uns alle teilhaben.

So gab es in diesem Jahr schon mehrere Titel, welche Ihr euch kostenlos über Uplay, die eigene Spieleplattform von Ubisoft, sichern konntet. Chris hat euch damals schon The Crew ans Herz gelegt. Insgesamt gesellten sich schon Prince of Persia: Sands of Time, Splinter Cell und Rayman Origins zum Angebot hinzu. Ab nächster Woche, genauer gesagt ab dem 12. Oktober, wird euch der beliebte Klassiker Beyond Good & Evil für 30 Tage zum kostenlosen Download bereitstehen. Solltet Ihr in dieser Zeit zuschlagen, steht euch das Spiel ewig in eurer Bibliothek zur Verfügung.

Das es gerade Beyond Good & Evil wird ist mehr als passend für Ubisoft. So erschienen in letzter Zeit immer mehr Gerüchte über einen möglichen Nachfolger – wir berichteten. Dass es einen weiteren Teil geben wird, scheint inzwischen immer wahrscheinlicher. Allerdings befindet sich das Spiel in einer sehr frühen Entwicklungsphase und wir werden uns wohl noch einige Jahre gedulden müssen.

Um Zugang zu den kostenlosen Titel aus dem Ubisoft Portfolio zu erhalten, meldet euch einfach bei Uplay an und startet den Download. Wir halten euch über kommende Aktion selbstverständlich auf dem Laufenden.