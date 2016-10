For Honor leider nicht For Splitscreen

Das Spiel For Honor begeistert nicht nur Mittelalter-Fans, sondern auch unseren Chris. Dieser hat euch ein lesenswertes Preview im Rahmen der Closed-Alpha zusammengestellt, was mir an dieser Stelle auch einiges an Erklärung zum Spiel spart. Leider gab Ubisoft nun bekannt, dass sich der Splitscreen-Modus im Spiel nicht wirklich auszahlen würde und dieser „entfernt“ wird.

„We decided this week to cut the split-screen,“ sagte der Producer Stephane Cardin. „It was a feature that we loved, but, when we looked at what needs to be done to support online co-op, for us it was critical to make a decision now so we can polish all the features at the AAA level and make sure that we have the most amazing experience.“

Es wäre also ein Feature zum Spiel gewesen, allerdings habe man sich auf die „wichtigen“ Dinge im Spiel konzentriert und somit musste man eine harte Entscheidung treffen, leider gegen den Splitscreen-Modus.

Diese Entscheidung werden einige Fans sehr bedauern, zumal es im Jahr 2015 beziehungsweise Anfang 2016 noch ganz anders von Entwicklerseite kommentiert wurde. Unklar ist allerdings ob der Split-Screen wirklich aus dem ganzen Spiel entfernt wurde, oder lediglich seine Online-Komponente.

Wer sich die Zusammenfassung der Closed Alpha aus Entwicklersicht anschauen möchte, unten finden Ihr das Recap.