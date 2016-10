Mafia 3 Release sorgt für wütende Käufer

Heute Nacht erschien Mafia 3 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Leider lief der Release aus diversen Gründen nicht sonderlich gut für Publisher 2K Games – die schlechten Nutzerreviews auf Steam häufen sich. Schuld daran ist die Tatsache, dass das Action-Game auf dem PC derzeit lediglich mit 30 Bildern pro Sekunde läuft. Aber nicht nur die FPS-Beschränkung stößt den Käufern sauer auf: Auch die Grafik soll nicht so gut aussehen wie in den Trailern gezeigt, außerdem kommt es zu diversen Abstürzen und Glitches.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind lediglich 48% der rund 1500 abgegeben Stimmen für Mafia 3 positiv. Um die Nutzer ein wenig zu beruhigen, reagierte der Entwickler Hangar 13 mit einem Beitrag auf ihrem Blog und gab an, dass sehr bald ein Patch folgen soll, der eine höhere Bildwiederholungsrate erlaubt. Zusätzlich dazu sollen auch weitere Einstellungsmöglichkeiten hinzugefügt werden.

“We currently have a patch running here at the studio that includes 30, 60, and unlimited frames-per-second options in the video menu, among other improvements for the PC version of Mafia III. We’re verifying the patch now to ensure everything is working as expected. If everything goes well, we expect the update to go live this weekend. We will be keeping the PC community up-to-date on the status of the patch throughout the weekend and thank you for all the feedback!”