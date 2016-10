Mass Effect: Andromeda – Releasetermin geleaked!

Ich bin heiß auf Mass Effect: Andromeda, und zwar so richtig. Damit dürfte ich auch nicht alleine sein. Dank der Auflistung eines Dark Horse Titels: „Art of Mass Effect: Andromeda“ auf Amazon, gibt jetzt auch einen festen Termin, um Urlaub einreichen zu können: Am 21. März 2017 sollten wir die große Reise in die weit entfernte Nachbargalaxie antreten können.

Offiziell angekündigt ist dieser Termin noch nicht, EA’s CFO Blake Jorgensens erwähnte jedoch bereits eine Veröffentlichung im vierten fiskalischen Quartal, d.h. zwischen Januar und März 2016. Ein Artbook alleine würde auch nicht ausreichen, um den Releasetermin als gegeben anzunehmen. Im Vorfeld wurde jedoch groß angekündigt: „Dark Horse will release The Art of Mass Effect: Andromeda simultaneously with the game!“ Scheint so weit also eine recht sichere Vermutung zu sein. Ob dieser Termin auch für EU gilt, ist natürlich noch unklar. Amazon UK listet den 23. März als Release für das Artbook.

Am N7 Day, dem 7. November, dürfte dieser Termin dann vermutlich auch von offizieller Seite aus bestätigt werden. Bis dahin: