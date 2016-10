Stellar Overload – Early-Access released

Kickstarter wird gerne genutzt um kleinen Entwicklern eine Chance auf die Verwirklichung ihrer Spielidee zu geben – oftmals entstehen dadurch großartige Spiele, die ohne die Hilfe der Backer nicht möglich gewesen wären.

So ist es auch bei Stellar Overdrive und dem französischen Studio „Cubical Drift“. Recht schnell gelang ihnen das gewünschte Ziel und die Entwicklung begann. Das Game kombiniert die Genre Aufbaustrategie und Abenteuer, außerdem sollen auch SciFi- und RPG-Elemente eine Rolle spielen.

Cubical Drift schreibt: „Stellar Overload is an adventure game, in a world made of blocks. The playground, completely open, is made up of different cubic planets. While progressing through the science fiction scenario, you will have to explore all these planets, alone or with other.“

Die zugehörige Steam-Seite bietet Euch nun die Möglichkeit das Spiel für 19,99 Euro im Early-Access zu erwerben. Viele Tester bezeichnen das Spiel schon als guten Minecraft-Ersatz, der viel Spaß machen soll. Auch Ähnlichkeiten zu Terraria und Starbound seien zu erkennen.

Den Early-Access Trailer gibt es im Anschluss zu sehen.