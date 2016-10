Diablo 4 unterwegs?

Vor einigen Wochen berichteten wir bereits von einem sonderbarem Tweet, welcher vom @Diablo Konto auf Twitter abgesetzt wurde. Als Antwort auf einen Fan, der sich eine Diablo Ankündigung wünschte, genügte man sich mit „BlizzCon will be really cool this year :-)“ Die Gemüter stellten sich also auf eine Diablo Ankündigung ein.

Als der Vater von Diablo, David Brevik, nun auf Twitter bestätigt dass er an einem neuen Diablo als Berater arbeitet ist die Katze nun endgültig aus dem Sack.

For 20 years, Diablo-like games have evolved & surprised us. I'm proud to be the adviser for the game that pushes this genre to new heights. pic.twitter.com/LIT3i0UwJv

— David Brevik (@davidbrevik) October 16, 2016