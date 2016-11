Tomb Raider – Warum wir bald mit einem neuen Spiel rechnen können!

Als Square Enix und Crystal Dynamics 2015 Rise Of The Tomb Raider veröffentlichten, ist ihnen nicht nur eine erfolgreiche Fortsetzung eines Franchise-Reboots gelungen. Nein, sie haben damit eines der mit Abstand besten Spiele des Jahres abgeliefert, das bei Kritikern und Fans gleichermaßen gut ankam. Natürlich war es nicht perfekt, so wies ein Test des Spiels von Computer Bild völlig zu Recht darauf hin, dass streckenweise die Spielbalance durch ein Zuviel an Action und mangelnden Umgebungsreichtum verloren geht, und zum Teil kam das Spiel fast schon zu cineastisch daher. Aber insgesamt war es ein packendes Erlebnis und ein mehr als würdiger Teil des Tomb-Raider-Franchises.

Trotz des großen Erfolgs des Spiels hat eine echte Ankündigung des Nachfolgers bisher auf sich warten lassen. Es gab zwar kurz vor der E3 2016 Gerüchte über mögliche Neuigkeiten in dieser Richtung aber letztendlich konnte niemand Details (oder gar einen Veröffentlichungstermin) zum nächsten Spiel in Erfahrung bringen. Das mag einige Fans entmutigt haben, aber es gibt nach wie vor einige gute Gründe, zu glauben, dass ein neues Tomb-Raider-Spiel nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Zum Beispiel war Square Enix mit diesem Franchise nicht so untätig, wie manche Leute vielleicht glauben. Zusätzlich zum Reboot des Konsolenablegers der Tomb-Raider-Reihe haben Sie noch ein beliebtes Mobile-Puzzlespiel namens Lara Croft GO veröffentlicht. Und das ist noch nicht alles! Im Netz ist ein Arcade-Spielautomat mit Lara-Croft-Thematik zu finden, der bei Spielern ebenfalls sehr beliebt ist. Casino Source führt das Spiel in seiner Liste von beliebten Online-Kasinoseiten, und wenn du einen Blick auf das Spiel wirfst, stößt du auf eine interessante Variante des beliebten Freizeitspaßes. Grundsätzlich unterscheidet er sich nicht von vielen anderen Spielautomaten, aber mit seinen Tomb-Raider-Grafiken und einigen spaßigen Bonusfunktionen fühlt er sich fast wie ein verstecktes Lara-Croft-Spiel an. Square Enix waren ohne Frage fleißig am Werkeln und es gibt keinen guten Grund, warum das jetzt anders sein sollte.

Außerdem sollte man auch den bevorstehenden Tomb-Raider-Film nicht vergessen, Aller Voraussicht nach wird dieser einen ganz anderen Weg einschlagen als die Angelina-Jolie-Filme. Wir wissen bereits, dass Alicia Vikander die Rolle von Lara Croft übernehmen wird und es gibt Anzeichen, dass der Film diesmal eher eine Origin-Story wird, in der Croft den Zugriff auf ihr Familienvermögen verliert und gezwungen ist, sich auf sich allein gestellt durchzuschlagen. Egal ob das zutrifft oder nicht, angesichts des erfolgreichen Reboots des Spielefranchise und mit einem Blockbuster in der Mache scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Crystal Dynamics und Square Enix uns länger als bis spätestens 2018 warten lassen.

Und zu guter Letzt wissen wir darüber hinaus, dass zumindest das Kreativteam bei Crystal Dynamics schon fleißig am Nachfolger werkelt. Nach dem großen Erfolg von Rise Of The Tomb Raider erzählte Creative Director Noah Hughes in Interviews über die Zukunft der Reihe und sprach frei über die Richtung, in die er mit dem nächsten Spiel gehen wollte. Viele Details gab es nicht zu erfahren, aber die Tatsache, dass scheinbar schon am Spiel gearbeitet wird, sollte dabei helfen, die Leute zu beruhigen. Wir müssen voraussichtlich nicht mehr lange warten und wenn die Neuigkeiten über das neue Spiel dann einmal verbreitet werden, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange bis zur Veröffentlichung dauern.