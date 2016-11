Nintendo Switch: Das könnten die kommenden Spiele sein!

Und wieder einmal brodelt die Nintendo Switch Ex-NX Gerüchteküche. Dieses Mal geht es um die Titel, die für Nintendos neuen Hybrid veröffentlicht werden sollen. Die Insiderin Laura Kate Dale veröffentlichte nun eine Liste mit Spielen, die vermutlich innerhalb der ersten Monate erscheinen. Die Chance, dass die Informationen korrekt sind, ist recht hoch. Ihre bisherigen Leaks haben sich durch die Bank als korrekt erwiesen:

Zum Launch:

Eventuell wird es auch noch weitere Spiele direkt geben.

Es folgen:

Wenig überraschend wird es einige Ports geben. Aber: Warum auch nicht, Nintendo supported die Spiele recht umfangreich und gerade Mario Kart 8 und Splatoon sind Dauerbrenner, die auf der sterbenden WiiU zu Unrecht untergehen würden. Meiner persönlichen Einschätzung nach ein vielversprechender Ansatz.

For folk who have been asking, this is my best attempt to lay out Nintendo Switch Software support as I understand it. pic.twitter.com/jFZbrMWHip

— Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) November 20, 2016