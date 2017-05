Star Trek: Bridge Crew VR im Preview Special Video

Bisher hatte ich recht gemischte Gefühle, was die Trekkie VR Simulation Star Trek: Bridge Crew angeht. Zwischen purer Vorfreude und vermutete Enttäuschung war alles dabei und auch die dauernden Verschiebungen halfen nicht unbedingt, die eher negative Stimmung zu dämpfen. Am 30. Mai ist es aber jetzt endlich so weit und das Spiel erscheint für PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive.

Das aktuelle Video macht jedoch definitiv Lust auf mehr, zu viert könnt uns hier ein – zumindest für Star Trek Fans – einmaliges Spielerlebnis erwarten. In diesem Sinne „Boldly go where no one has gone before“…