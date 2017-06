Weitere Infos zu Biowares Shared-World-Action-RPG „Anthem“

Auf EAs Pressekonferenz gab es einen ersten, leider eher nichtssagenden Trailer des kommenden Bioware Titels. Wer sich an dieser Stelle bereits gefragt hat, warum nicht mehr von diesem zumindest theoretisch vielversprechenden Spiel gezeigt wurde, die Antwort darauf gab es zum Abschluss der Microsoft Pressekonferenz.

Das Shared-World-Action-RPG, so die mir bisher nicht bekannte und auch nicht näher erläuterte Genre Bezeichnung, liefert ab Herbst 2018 ein brandneues Abenteuer für Xbox One (X wurde in der Pressemeldung nicht erwähnt, wundert mich etwas), PC und Playstation 4.

Auf Basis der Frostbite Engine wird man sich als Spieler mit bis zu drei weiteren Freunden in eine exotische Welt voller futuristischer Technologien begeben. Wilde Bestien, Plünderer und andere, noch unbekannte Kräfte, drohen die Welt zu vernichten. Dabei soll die riesige, dynamische offene Welt kontinuierlich erweitert werden. Die im Trailer bereits gezeigten Javelin-Exosuits werden im Laufe des Spiels zu mächtigen Verteidigungswaffen ausgebaut.

Bioware traut sich hier in recht unbekanntes Gefilde, man darf also gespannt sein, was 2018 auf uns Spieler zukommt. Bei den Spielszenen fühlten wir uns in der Redaktion direkt an Titel wie Destiny, Horizon Zero Dawn als auch exotischere RPGs wie Xenoblade Chronicles erinnert. Wir sind einfach mal gespannt, ob der Plan aufgebaut, bis dahin wird aber noch viel Wasser den Berg hinunterfließen. Das 7-minütige Gameplay Video macht zumindest schon einmal Lust auf mehr: