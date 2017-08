Nintendo feiert: Gewinne einen Nintendo 2DS XL + Ever Oasis!

Nintendo feiert gerade einen fantastischen Erfolg auf der gamescom. Super Mario Odyssey räumt in insgesamt fünf Kategorien der gamescom Awards ab: Best of gamescom, Most Wanted Consumer Award, Best Console Game Nintendo Switch, Best Family Game und Best Action Game. Aber als ob das noch nicht reichen würde: Metroid: Samus Returns wurde zum Best Mobile Game gekürt und das bereits morgen erscheinende Mario + Rabbids Kingdom Battle (Spoiler: Es ist großartig!) zum Best Strategy Game.

Davor solltet ihr euch aber die folgenden Fun Facts zu Wüsten und Oasen zu Gemüte führen:

Trockene Fakten

Als Wüste gilt eine Region, die wegen Kälte oder Trockenheit zu weniger als 5 Prozent von Vegetation bedeckt ist.

Etwa 10 Prozent der gesamten Erdoberfläche und 20 Prozent der Landfläche sind Eis- oder Trockenwüsten. Zusammen mit den Halbwüsten nehmen sie sogar ein Drittel der Landfläche unseres Planeten ein, knapp 50 Mio. km2.

Die größte Wüste der Welt ist nicht die Sahara, sondern die Antarktis mit einer Fläche von fast 14 Mio. km2. Bei Temperaturen von bis zu -90 Grad gedeihen dort keine Pflanzen.

Die Temperaturen in Sandwüsten können zwischen 45 Grad am Tag und -20 Grad in der Nacht schwanken.

Die trockenste Region der Erde ist die südamerikanische Atacama-Wüste an der Pazifikküste zwischen Chile und Peru. Im Durchschnitt fallen hier jährlich nur 12 mm Regen. In Deutschland sind es 600 bis 1000 mm.

An einigen Stellen der Atacama-Wüste soll es seit 400 Jahren nicht geregnet haben.

Die Wüste lebt

Pflanzen und Tiere, die in der Wüste überleben wollen, müssen Meister darin sein, Wasser zu gewinnen und zu speichern.

Das hitzebeständigste Tier ist die Wüstenameise (Cataglyphis bicolor), die in der Sahara sowie in West- und Zentralasien vorkommt. Sie hält sogar Temperaturen von mehr als 50 Grad aus.

Das Dromedar speichert Wasser in seinem Magen und in vergrößerten, roten Blutkörperchen. So überlebt es 14 Tage, ohne zu trinken. Nachdem arabische Nomaden das sogenannte „Wüstenschiff“ domestiziert hatten, konnten sie mit ihm die Wüsten durchqueren wie Seefahrer die Ozeane.

Die charakteristischsten Pflanzen der Wüsten Amerikas sind die Kakteen: Dank flacher, weit verzweigter Wurzeln erwischen sie jeden Regentropfen, der in ihrer Nähe fällt. Sie speichern das Wasser, und manche überleben jahrelang ohne Regen. Zudem vermindern glatte Oberflächen die Verdunstung, und Stacheln hindern Tiere daran, die Kakteen als Wasserspender zu nutzen.

Oasen – Grüne Inseln in der Wüste

Das Wort Oase kommt vom altgriechischen Oasis, das wiederum auf das altägyptische „ouahe“ zurückgeht und „bewohnter Ort“ bedeutet.

Die größte Oase der Erde ist das Niltal in Ägypten. Das Land, praktisch eine einzige Flussoase, würde ohne den Nil nicht existieren.

Geheimnisvoll ist die verschwundene Oase Zerzura, die ebenfalls in der Libyschen Wüste gelegen haben soll. Laut mittelalterlichen Handschriften existierte dort eine „Weiße Stadt“. Sie ist aber bis heute nicht entdeckt worden.

