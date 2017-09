PewDiePie und Rassismus – neuer Ärger am Horizont!

Da denkt man, der Felix, Mensch, der hat’s mal geschnallt nach seiner “Ich-mach-jetzt-keine-Nazi-Witze-mehr” Ansage und der Erkenntnis, dass es das braune Gesindel tatsächlich gibt. Was macht er als Nächstes? Er lässt in einer Runde PUBG (Playerunknown’s Battleground) das N-Wort fallen. Wenige Sekunden später spielt PewDiePie das Ganze natürlich wieder herunter, aber: Zu spät.

Gesehen und gehört wurde diese Entgleisung von Sean Vanaman, Director von Firewatch beim Indie-Entwickler Campo Santo und dieser reagierte auch prompt mit einem DMCA-Takedown (steht für Digital Millennium Copyright Act). Das heißt: Kjellberg muss alle Videos in denen Firewatch oder andere Campo Santo Inhalte vorkommen aus seinem Kanal löschen und darf auch zukünftig nicht mehr damit arbeiten.

Argumentiert wurde wie folgt, weitere Details findet ihr auf Twitter:

We're filing a DMCA takedown of PewDiePie's Firewatch content and any future Campo Santo games.

He's worse than a closeted racist: he's a propagator of despicable garbage that does real damage to the culture around this industry.

Freedom of speech is freedom of prosecution

His stream is not commentary, it is ad growth for his brand

Our game on his channel =endorsement

— Sean Vanaman (@vanaman) September 10, 2017