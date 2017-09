Die Gründe für die Evolution der Spieletechnologie

Künstliche Intelligenz ist enorm gewachsen

Sogar ein Multiplayer-Videospiel, bei dem man gegen niemanden spielen muss, ist ein langweiliges Erlebnis. Und dort kommt die Rolle der Künstlichen Intelligenz ins Spiel. Technisch gesehen ist KI schon von Anfang an in der Gaming-Branche. Es ist nichts innovatives; Sie war die ganze Zeit, als du Pong spieltest da. Aber was eigentlich neu ist, ist die Tatsache, dass KI beginnt, Menschen jeden Tag mehr und mehr zu imitieren. KI wird mit jedem Jahr immer intelligenter. Darüber hinaus hat sie sich schon bis zu dem Punkt entwickelt, wo sie einen Computer-kontrollierten Spieler dazu trainiert, wie ein Mensch zu handeln. KI kann sicherlich als der größte technologische Fortschritt in Videospielen angesehen werden, da sie für die Existenz von Videospielen verantwortlich ist.

Online-Spiel ist ein Sahnehäubchen auf dem Kuchen

Mit dem Aufkommen von Online-Spielen, erhielten Multiplayer-Spiele ihre lang verdiente Anerkennung. An einem Punkt wurde das Online-Spiel sogar ein Muss-Element, das für den Erfolg eines neuen Release verantwortlich war. Dank der Evolution von MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) ist Online-Gaming zu einer ganz anderen Erfahrung geworden.

Grafische Upgrades wurden verbessert

Im Laufe der Zeit gab es große Fortschritte in der Art, wie Grafiken auf Gaming-Plattformen bereitgestellt oder übertragen wurden. Technologie hat anscheinend verbesserte Grafiken durch Hardware-Upgrades erlaubt.

Portabilität hat das Spiel bequem gemacht

In der Obsession, alles tragbar zu machen, konnte das Spiel nicht zurückgelassen werden. Spielkonsolen wurden miniaturisiert und leicht transportabel gemacht. Das Ergebnis? Die Leute können jetzt überall zu jeder Zeit spielen. Sie müssen nur die „Start“ Taste drücken, und die Unterhaltung kümmert sich um den Rest.

Die Technologie ist in allen Gaming-Bereichen sichtbar

Der alte Hebel und der Single Bar Spielautomat sind einfach nicht mehr ausreichend. Spielautomaten zählen heute auf Technologie und Grafiken, die konkurrierende Videospiel-Systeme eliminieren werden, um Spieler in ihre Stühle zu setzen und Geld zu verdienen Die. Maschinen zielen oft auf das Publikum durch Pop-Kultur-Geschichte: Spiele wie Wonder Woman mit Comic-Schriften, TV-Clips, Soundtrack-Bissen und leggy Lynda Carter in ihrem Umhang… Diese Slots sind technologische Wunder. Mit einem Dual-Setup kann man zwei Spielautomaten auf einmal spielen.

Die Zukunft

Wenn die Veränderungen, die im letzten Jahrhundert aufgetreten sind, als Maßstab dienen können, scheint es, dass Gaming im Jahr 2025 fast unerkennbar sein wird. Obwohl Angry Birds seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2011 ein bekannter Name ist, ist es unwahrscheinlich, dass man sich an ihn wie an Space Invaders oder Pong erinnern wird. Die heutigen Gaming-Trends werden komplett durch eine andere Technologie ersetzt. Das nächste Kapitel für Spiele ist noch unklar, aber was auch immer passiert, es wird bestimmt unterhaltsam sein.