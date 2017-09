Dragon Age: Kommt ein Spin-Off?

Das es einen vierten Teil geben wird dürfte klar sein, immerhin gab es im letzten Ableger “Inquisition” auch ein paar fiese Cliffhanger. Wobei ich die DLC Addons wohl besser mal nachholen sollte, “Trespasser” rundet die Geschichte ab.

Wer sich bereits auf eine baldige Fortführung der Geschichte freut, sollte jetzt besser stark bleiben. Der Senior Creative Director Mike Laidlaw twitterte vor etwas über einer Woche folgendes:

There is a "Dragon Age" project happening. It is not confirmed as the fourth main game in the series. Many sites have run with the rumor. https://t.co/IVt67dFmYJ

— Mike Laidlaw (@Mike_Laidlaw) September 7, 2017