iOS Casino Games

Wer regelmäßig online zocken möchte, der kommt an einem iPhone quasi nicht vorbei. Unter den Gamern zählen die iOS Geräte zu den Top-Smartphones für Spiele. Aber auch der MAC bietet dem Spieler viele Vorteile, mit denen ein Windows PC nicht aufwarten kann. Beispielsweise ist es fast unmöglich, dass der Gamer sich auf seinen MAC einen Virus einfängt.Book of Ra Mac spielen macht hier besonderen Spaß. Auch die Apps für iOS gelten als besonders sicher und es ist kein Problem hier mit Echtgeld zu spielen. Da das mobile Gaming immer mehr Zuspruch findet, werden im folgenden Artikel die besten Casino Spiele für das iPhone vorgestellt.

Die besten Spiele für das iPhone

Wer sich im App Store von Apple umschaut wird schnell feststellen, dass es hier unglaublich viele Casino Apps zu finden gibt. Jeder App Anbieter hat hier die verschiedensten Games im Angebot. Bevor sich der Gamer für ein Casino entscheidet, sollte er sich das Angebot einmal genauer anschauen. Einige Apps bieten viele verschiedene Games an, andere haben sich auf gewisse Sparten konzentriert. Hier findet der Zocker beispielsweise Online Casinos mit Poker, Roulette oder Blackjack oder eben Anbieter, die sich auf Spielautomaten konzentriert haben. So ist für jede Vorliebe das entsprechende Game vorhanden. Da die Auswahl aber so groß ist, sollte zudem auf die Qualität geachtet werden.

Mit Echtgeld kann in den meisten Casinos gespielt werden. Neben den klassischen Tischspielen oder Video Poker werden auch Live Casinos angeboten, die so von unterwegs aus gespielt werden können. Eine stabile Internetverbindung wird hierzu natürlich vorausgesetzt. Es finden sich aber auch unter den Angeboten progressive Jackpots wie Mega Moolah oder Starbust. Und natürlich fehlt auch nicht der beliebteste Slot Book of Ra.

Mit dem iPhone im Casino spielen

Wer bereits registrierter Kund in einem Online Casino ist, der muss sich nur noch die entsprechende App auf sein iPhone laden, sich anmelden und kann sofort loslegen. Ist der Gamer noch kein Kunde, kann er sich natürlich auch sofort über die App anmelden. Hier erwarten ihn häufig auch ein spezieller Bonus oder einen allgemeinen Willkommensbonus. Dieser gilt entweder bereits für die Anmeldung, oder für eine Einzahlung die vorgenommen wird. Meist bieten die Casinos auch eine Demo Version an, bei denen die Games erst einmal getestet werden können, bevor es um echtes Geld geht. So kann erst einmal geübt werden.

Wer ein mobiles Casino für das iPhone das erste Mal besucht, der wird sich erst einmal darüber wundern, wie unterhaltsam dieses sein kann. Das Spielvergnügen wird durch das tolle Display noch einmal angehoben und über den Touchscreen ist die Bedienung wunderbar einfach. Hier ist deutlich erkennbar, dass die Programmierer der Apps sich wirklich Mühe gegeben haben. Die Spiele laufen flüssig und sind einfach auf dem kleineren Display zu bedienen. Der Speicherplatz den die Apps benötigen ist minimal und der Gamer kann sich auch lediglich seine Lieblingsspiele auf sein iPhone laden. Wer mehr möchte, der kann die mobile Webseite des Anbieters aufrufen und findet dort ein noch größeres Angebot. Dank HTML5 gibt es hier kaum noch Begrenzungen und es muss keine App geladen werden. Hier spielt der Gamer einfach im vorhandenen Browser.

Sicherheit beim iPhone

Besonders beim online zocken sollte die Sicherheit besonders wichtig sein. Die Daten sollten ohne Ausnahme verschlüsselt übertragen werden und der Anbieter sollte über eine entsprechende Spiellizenz verfügen. Zusätzliche Sicherheitsmerkmale sind zum Beispiel Gütesiegel, die von unabhängigen Organisationen vergeben werden. Dies sorgt für weitere Sicherheit beim Spielen. Wer auf diese Punkte achtet, hat eigentlich nichts mehr zu befürchten und kann sich ins Vergnügen stürzen. Egal ob lieber Poker, Roulette oder Slots gespielt werden. Hier findet jeder Gamer sein Lieblingsspiel.