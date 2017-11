Team Rocket ist wieder da!

Na, wer hätte das gedacht? In Pokémon Ultra Sonne und Pokémon Ultra Mond feiert doch das tatsächlich das berühmt-berüchtigte Team Rocket nach 20 Jahren seine Rückkehr ins Universum der Taschenmonster. Was Jessie, James und last but not least Mauzi in letzter Zeit wohl getrieben haben? OK, im Spiel wird das Team natürlich von anderen Bösewichten vertreten, dann kämpfen wir halt gegen Giovanni & Co.

Es gibt aber auch weitere interessante Neuerungen, seht selbst: