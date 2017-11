Nintendo Direct: Neue Infos zu Xenoblade Chronicles 2

Nintendo scheint das eh schon grandiose Jahr 2017 mit einem weiteren Knaller abschließen zu wollen. Das in vielerlei Hinsicht gigantische JRPG erscheint am 01. Dezember – trotz aller Unkenrufe im Vorfeld – auch hierzulande und wurde jetzt umfangreich in einer eigenen Nintendo Direct Show noch einmal detailliert vorgestellt.

Neben neuen Spieleindrücken, insbesondere zu den mächtigen Titanen und der Entwicklung der lebendigen Klingen, gab es auch weitere Informationen zu den zum Launch verfügbaren Editionen. Neben einer Standard Retail Version erscheint außerdem eine Collector’s Edition inklusive Steelbook, ein 220 Seiten starkes Artbook und einer Soundtrack CD. In Nintendos eShop könnt ihr euch Xenoblade Chronicles 2 ebenfalls schon vorbestellen, bei Bedarf direkt mit dem mittlerweile auch bei Nintendo fast schon obligatorischen Season Pass.

Wer Lust auf die originale japanische Synchronisation hat, kann sich ebenfalls freuen. Diese steht zum Launch als Download zu Verfügung. Last but not least: Ab dem 09. November, quasi morgen, könnt ihr in Zelda: Breath of the Wild eine Quest starten, um an ein einzigartiges Rex-Kostüm zu ergattern. Bisschen Cross-Promotion geht ja bekanntlich immer.

Hört sich gut an? Sieht auch (verhältnismäßig, für ein JRPG) gut aus: