Book of Dead: Schatzsuche im alten Ägypten

„Book of Dead“ des Spielentwicklers Play’N Go ist ein Automatenspiel, dessen Design sich an der ägyptischen Mythologie orientiert. Der Name des ausschließlich als Onlineversion existierenden Spiels klingt nicht zufällig so ähnlich wie der des älteren Spiels „Book of Ra“ von Novomatic, das zu den erfolgreichsten Spielen des Anbieters gehört. Book of Ra war sicherlich ein Vorbild für Play’N Go. Und während „Book of Ra“ der Klassiker ist, sagen manche „Book of Dead“ die bessere Grafik und den besseren Sound nach. Spaß macht das Spiel auf jeden Fall.

Die Maschine besteht aus fünf Walzen und drei Reihen

Die Online-Slot-Maschine „Book of Dead“ von Play’N Go besteht aus fünf Walzen und drei Reihen. Der Spieler kann zwischen einer und zehn Gewinnlinien aktivieren. Befinden sich mindestens zwei der hohen bzw. drei der niedrigeren Symbole in einer aktivierten Gewinnlinie, gewinnt der Spieler Geld. Individuell kann er entscheiden, wie viele Onlinemünzen er pro Walzendrehung setzt. Die Walzen drehen sich nach einem Klicken auf den Button „Drehen“. Alternativ zum Klicken auf den Button kann man sich für eine Autostart-Funktion entscheiden. Individuell entscheiden kann man sich auch, wie viel die einzelne Münze wert ist. Beim Münzwert sind Werte zwischen 0,01 und einem Euro möglich. Die Einsätze liegen zwischen 0,01 Euro und 100 Euro. Ausprobieren kann man „Book of Dead“ mit einer Demo, bei der man das Spiel ohne echtes Geld spielen. Diejenigen, die mit echten Einsätzen in einem Onlinecasino Book of Dead spielen möchten, können insgesamt bis zu 500.000 Euro gewinnen.

Die Grundgeschichte ist eine Schatzsuche

Konzipiert ist das Online-Automatenspiel als Schatzsuche des Abenteuers Rich Wilde und erinnert ein kleines bisschen an die Indiana Jones Reihe. Er möchte das Buch der Toten finden, das ihm als Schlüssel Zugang zu den riesigen Schätzen der ägyptischen Pharaonen bietet. Grafisch überzeugen alle Symbole ebenso wie der in Erdfarben gehaltene Hintergrund. Rich Wilde ist eins dieser Symbole, die man bei Book of Dead findet.

Weitere Symbole sind etwa die ägyptischen Götter Anubis und Osiris, ein Goldener Pharao und das Book of Dead sowie die Spielkartenwerte 9 und 10 und (dargestellt als Buchstaben) Bube, Dame König und Ass. Man unterscheidet höherwertige Symbole und Symbole mit einem niedrigeren Wert, die in ausreichender Zahl in einer Gewinnlinie auch zu niedrigeren Gewinnen führen. Zu den Symbolen mit einem niedrigeren Wert gehören die Spielkartensymbole. Wer bei Book of Dead Geld gewinnt, kann ein Risikospiel wagen und seinen Gewinn durch das richtige Erraten einer Kartenfarbe oder eines Kartensymbols (Herz, Karo …) bestenfalls steigern. Man kann auch mehrere Risikospiele hintereinander spielen, um den Gewinn zu erhöhen, kann dadurch aber natürlich auch immer den Gewinn verlieren.

Wildsymbole und Scattersymbole

Das Symbol „Book of Dead“ ist zugleich Wild- und Scattersymbol beim Spiel Book of Dead. Als ein Wild-Symbol kann es jedes andere Symbol ersetzen, damit man eine Reihe gleicher Symbole erhält und so gewinnt. Taucht das Book of Dead mehrfach in einer Gewinnlinie auf, kann es auch als Scattersymbol dienen und zu Freispielen führen. Innerhalb der Freispiele kann man wiederum neue Freispiele gewinnen. Die Geldgewinnchancen steigen so ebenfalls deutlich. Book of Dead ist sowohl für Spieler geeignet, die eher zum Spaß mit sehr wenig Geld spielen möchten, als auch für diejenigen, die bei Spielen etwas mehr riskieren. Wer das Spiel einmal ausprobieren möchte, startet am besten mit der Demo.