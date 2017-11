Neue Inhalte für Stardew Valley angekündigt!

Mittlerweile werden die Felder ja auch schon emsig auf der Switch bestellt und dem idyllischen Leben eines Landwirts mobil gefrönt. Zeit für neue Inhalte! Wie der Entwickler der Lebenssimulation „Stardew Valley“ Eric Barone via Twitter angekündigt hat, wird die kommende Multiplayer Erweiterung auch Inhalte für das Singleplayer Erlebnis bieten:

I'm working on some new Stardew Valley content, to be released with the upcoming free multiplayer update. This will affect single-player, too! I'll share more when the release gets closer. Though I'll keep some things secret (more fun) pic.twitter.com/rgWCt8IIRi

— ConcernedApe (@ConcernedApe) November 14, 2017