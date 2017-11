Account von Streamer gesperrt, weil er Pokémon etwas früher spielen konnte!

Das passiert wohl, wenn man sich ein Spiel im Store des Heimatlandes kauft, sich dabei aber noch im Urlaub befindet. Der Australierer Mark „Werster“ McKenzie durfte jetzt diese Erfahrung machen. Während er hierzulande im Urlaub weilt, gönnte er sich die australische Version von Pokémon Ultrasonne via eShop. Alles legal und zulässig, zum Zeitpunkt des Kaufes war der Titel jedoch hier und in den USA noch nicht erhältlich.

Und was machen Streamer? Genau: Die streamen das Zeug natürlich. Im Fall des Australiers jedoch nicht lange, Nintendo of America reagierte darauf ziemlich direkt mit einem DMCA Takedown. Begründet wurde dies mit dem Bereitstellen von „unauthorised pre-release content“.

I think buying a game through the eShop is the most legal way you could. Straight from the company, no reseller to distribute at all. And I get suspended for streaming it. Unreal, Nintendo. Plenty of real targets and you shoot at this guy

— Mark McKenzie (@wersterlobe) November 16, 2017