Prominence Poker – Traditioneller Poker neu aufgelegt

Als eines der beliebtesten Casinospiele im Angebot würde man eine größere Verbreitung der Pokerspiele erwarten, als es der Fall ist. Es gibt zwar viele Online-Webseiten, die kostenloses Poker anbieten, aber nur wenige eigentliche Spiele, die sich dem Kartenspiel selbst widmen, was Prominence Poker, das Free-to-Play-Pokerspiel von Pipeworks Studio in Sachen Stil und hervorragender Präsentation noch überraschender macht.

Entwickelt von Veteranen des vielgepriesenen World Series of Poker: Full House Pro, Prominence Poker entführt die Pokerspieler in die zwielichtige Unterwelt von Prominence, ein Glücksspielparadies, das von Gangstern und korrupten Schlägern beherrscht wird.

Werden Sie zum größten Gangster aller Zeiten

In der Welt von Prominence sind die besten Spieler diejenigen mit Können, Entschlossenheit und Glück, wie es für die Verteidigung gegen ein Bataillon von Verbrechern und Gangsterbossen künstlicher Intelligenz in einem eindringlichen Single-Player „Story-Modus“ erforderlich ist. Erstellen Sie als Tourist, der im berüchtigten Glücksspielhimmel groß herauskommen möchte, Ihren eigenen Charakter und begeben Sie sich an den voll ausgestatteten Pokertisch mit einfach bedienbarer Oberfläche und ansprechender Grafik und tauchen Sie ein in das Pokerspiel selbst als auch in die Welt von Prominence. Indem Sie die Kampagne durchspielen, wird eine Reihe von Anpassungsoptionen für Ihren Charakter freigeschaltet und es können weitere Boni verdient werden. Durch das Integrieren anderer Aspekte des Pokers, wie beispielsweise die Möglichkeit, Drinks für Ihren Tisch kaufen zu können (was Ihnen zusätzliche Erfahrungspunkte verschafft), geht Prominence Poker bei der Bereitstellung eines authentischen Glücksspielerlebnisses noch einen Schritt weiter, wie man es bei anderen Spielen vermisst, die sich ausschließlich auf die Karten konzentrieren.

Poker, wie er sein sollte

Auch wenn die Videospielelemente von Prominence Poker nicht ignoriert werden können, wie das Integrieren einer richtigen Storyline, die schön ausgearbeiteten Umgebungen, die immersiven Soundeffekte und das Gefühl von Authentizität, bleibt der wahre Star von Prominence Poker dennoch wahrlich der angebotene Poker. Die besten Seiten des traditionellen Pokers präsentierend und mit dem Glanz eines modernen Casino-Erlebnisses, ist der in Prominence in der Single-Player-Kampagne gespielte Poker recht unkompliziert (wobei die Pokerbegegnungen recht monoton werden können, wenn Sie über ordentliche Pokerfähigkeiten verfügen), aber es ist der Multiplayer-Modus, mit dem Prominence zu glänzen weiß. Neben Casual- und Ranked-Optionen können die Spieler Mann gegen Mann spielen, einem Ring-Game mit einem Tisch mit anderen Spielern beitreten oder sogar an einem Turnier zum Buy-in ihrer Wahl teilnehmen. Mit regelmäßig stattfindenden Events, täglichen Herausforderungen, Turnieren und vielen weiteren Angeboten hat die starke Prominence Poker-Community für jeden etwas zu bieten.

Wenn das Spielen gegen fremde Gegner nicht so Ihr Stil ist, gibt es zudem die erfreuliche Ergänzung einer privaten Poker-Party, mit dem die Spieler private Spiele mit Freunden spielen können (ohne Strafen für auf diese Weise verdiente(s) Geld oder Erfahrungspunkte).

Free-to-Play anstatt Pay-to-Win

Überraschenderweise vermeidet Prominence Poker irgendwie die übliche Stolperfalle, ein Free-to-Play-Spiel zu sein, indem den Spielern ermöglicht wird, spielen zu können, ohne dafür eine spieleigene Währung kaufen zu müssen. Mit Echtgeld-Prämien, die sich eher auf die Charakteranpassung als auf das Gameplay konzentrieren, ist Prominence Poker ein Musterbeispiel dafür, wie Free-to-Play auszusehen hat.

Noch nicht ganz perfekt

Auch wenn Prominence Poker in vielen Bereichen eine auszeichnete Wahl ist, das Spiel selbst ist nicht ohne Makel. Auf den Spielservern geht es oft eher ruhig zu, was bedeutet, die Spieler müssen längere Zeit warten, um einen Gegner zu finden und es gibt keinen integrierten Chat-Service. Wenn Sie daher mit Freunden spielen, benötigen Sie unter Umständen den VOIP-Service eines Drittanbieters, um sich unterhalten zu können. Die Soundkulisse (wenn auch immersiv) kann bei hoher Lautstärke und nach längerem Spiel etwas störend sein und es gibt ein paar Bugs in Bezug auf das Erlangen von Erfolgen, die noch korrigiert werden müssen. Insgesamt jedoch haben Pipeworks und 505 Games außergewöhnliche Arbeit geleistet und ein solides Spiel geschaffen, mit dem die Spieler ein zwangloses Single-Player-Erlebnis genießen oder die VIP-Tische aufsuchen können, um sich mit den Online-Pokerspielen etwas Echtwelt-Prestige zu verschaffen.

Fazit:

Als Spiel im Simulationsstil, das sich auf den Aufbau Ihres Poker-Prestiges (und Ihrer Bankroll) konzentriert, während Sie gegen andere Spieler antreten sowie eine hinterhältige künstliche Intelligenz, die alle Gegner dominieren möchte, vereint Poker Prominence die besten Seiten des Pokers zu einer immersiven Welt, die den Spieler in eine überraschend tiefe Story entführt (zumindest für einen Free-to-Play-Titel).

Die Vorteile dieses Titels beinhalten immersive Umgebungen und Kulissen, unaufdringliche Mikro-Transaktionen, die für ein effektives Spielen nicht erforderlich sind, eine zwanglose Storyline, die für alle Spieler unabhängig von ihrer Pokererfahrung zugänglich ist, zahlreiche Multiplayer-Optionen, eine benutzerfreundliche Spieloberfläche und umfangreiche Anpassungsoptionen.

Zu den Nachteilen von Prominence Poker gehören die Hintergrundeffekte, die bei längerem Spiel etwas störend sein können, die kurze Storyline, der fehlende Chat-Service im Spiel sowie lange Wartezeiten bei Multiplayer-Spielen.

Unterm Strich ist Prominence Poker, das auf Steam und für Xbox One und PlayStation 4 verfügbar ist, ein immersives und authentisches Pokererlebnis, das sowohl auf den Gelegenheits- als auch den Wettbewerbsspieler ausgerichtet und ein fantastisches Beispiel dafür ist, wie ein Free-to-Play-Spiel auszusehen hat.