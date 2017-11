Das war’s mit Marvel Heroes Omega: Gazillion Entertainment schließt seine Pforten.

Da sitzt der Schock tief bei den Mitarbeitern von Gazillion Entertainment. Einen Tag vor dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving haben die Banken den Laden komplett dichtgemacht und somit jede weitere Arbeit unmöglich gemacht. Ein harter Schlag für die Entwickler des Action-Rollenspiels „Marvel Heroes“. Sämtliche noch offenen Urlaubstage, Überstunden, Krankenversicherungsbeiträge sollen nicht mehr bezahlt werden. Diese Info kann man zumindest einigen Twitternachrichten entnehmen.

Some people want refunds for the xp boosts they bought and used and I’m trying to figure out how I’m going to pay for insulin. Just some perspective.

— Andrew Hair (@andrewhair) November 22, 2017