Adios Demons’s Souls! Die Server werden abgeschaltet!

Damals noch ein absoluter Geheimtipp, der Vorgänger der beliebten Dark Souls Reihen und Bloodborne, Demon’s Souls, wird am 28. Februar 2018 seiner Onlinefunktionalität beraubt. Nach 9 Jahren ein durchaus nachvollziehbarer Schritt. Trotzdem ist es natürlich schade, um die bis heute noch recht einzigartige Integration eines Multiplayer Modus.

Solospieler dürfen natürlich weiterhin einsam vor sich hinsterben.

After 9 years of reoccurring deaths and frustrations, but just as many triumphs of dedication, Demon's Souls online servers will terminate on February 28, 2018. Play online one last time, and share with us your best Demon's Souls moment! pic.twitter.com/knIgmXLqFW

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) November 27, 2017