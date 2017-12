Star Wars Battlefront 2 – The Last Jedi Season ist online.

Trotz aller Kontroverse ist Star Wars Battlefront 2 ein solider Multiplayer Shooter in der recht beliebten, weit weit entfernten Galaxie. Am nächsten Donnerstag läuft mit „Die letzten Jedi“ auch der nächste Teil der epischen Saga in einem Lichtspielhaus in eurer Nähe an. Die ersten Stimmen sind übrigens überraschend positiv, lassen wir uns einfach mal überraschen. Wünschenswert wäre es nach dem eher lauen Aufguss in „Das Erwachen der Macht“.

Die Schauplätze des Films werden natürlich auch im Spiel verwurstet. EA hat jetzt einen Kalender mit den dazu passenden Events in den nächsten Wochen veröffentlicht. Offiziell begonnen hat Season 1 mit ein paar Geplänkel Events bereits am 5.12, so richtig los geht es aber natürlich erst mit dem Start des neuen Kinofilms. Ab dem 13.12. warten auf Finn & Phasma darauf von euch auf einer neuen Map gespielt zu werden. Aber auch die etwas maue Singleplayer Kampagne rund um Iden Versio wird fortgeführt, vielleicht gelingt es EA ja noch, einen würdigen Abschluss draufzusetzen. Danach geht es mit einigen Challenges bis zum Ende der Season 1 am 29.12. weiter.

Und ja, die Updates sind tatsächlich kostenlos, immerhin was.