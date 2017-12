Ataribox, das war wohl (noch?) nichts…

In den letzten Wochen groß angekündigt, heute sollte die Indiego Crowdfunding-Kampagne losgehen und wurde jetzt kurzfristig doch noch gestoppt. Die Ataribox benötigt laut der heute Nachmittag eingetrudelten Infomail leider doch noch etwas mehr Zeit und die Kampagne wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

The countdown to the Ataribox launch on Indiegogo has been officially paused. Because of one key element on our checklist, it is taking more time to create the platform and ecosystem the Atari community deserves. Building Ataribox is incredibly important to us and we will do whatever it takes to be sure it is worth the wait.

An updated launch plan is underway and more detailed information will be available soon.

We will be keeping you, our community, informed every step of the way. Thank you again for your support of Ataribox.

-The Ataribox Team