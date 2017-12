PUBG – ein voller Erfolg auf XBox One!

Seit letzter Woche dürfen sich Xbox One Spieler im PC Erfolgshit Playerunknown’s Battleground von Bluehole austoben. Das Spiel könnt ihr euch für 29,99 EUR im Rahmen von Microsofts Early Access Programm „Game Preview“ im Store kaufen und anschließend auf der Insel absetzen lassen.

Der Erfolg wird, so wie es aussieht, auch auf Konsole fortgesetzt. In den ersten 48 Stunden haben bereits 1 Millionen Käufer zugeschlagen und toben sich jetzt in den markigen Battle Royale Schlachten des innovativen Ausnahmetitels aus.

Unsere Eindrücke sind trotz Xbox One X bisher zumindest technisch recht durchwachsen. Da darf Bluehole in den nächsten Wochen und Monaten gerne noch nachbessern. An dem packenden Spielprinzip ändert sich jedoch nichts, wer Lust auf ein recht einmaliges, unglaublich spannendes Spielgefühl hat, kann zugreifen. Kurz zusammengefasst landet ihr hier mit bis zu 100 Spielern auf dem riesigen Areal einer Insel. Euren Abwurfpunkt wählt ihr dabei selbst aus. Danach wird das Spielfeld immer weiter eingegrenzt und ihr müsst euch schnellst möglich in die umkämpften Areale begeben, um nicht selbst Schaden davon zu tragen. Dazwischen geht es in der abwechslungsreich gestalteten Umgebung auf Suche nach Waffen und Fahrzeugen. Respawn gibt es hier keinen, wer sich anschleicht und in Deckung geht, ist klar im Vorteil. Achtet auf die Geräuschkulisse!

Viel Erfolg, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld!