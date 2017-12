Der Direktor von Mario+Rabbids hätte gerne ein GBA Wind Waker entwickelt!

Vor vierzehn Jahren hatte ein noch etwas jüngerer Davide Soliani – mittlerweile bekannt durch seine Arbeit als Creative Director am Ubisoft / Nintendo MashupMario + Rabbids: Kingdom Battle – gemeinsam mit dem Designer Fabio Pagetti die Idee, das damals aktuelle The Legend of Zelda: The Wind Waker in eine 2D GBA Version zu konvertieren.

Eine recht witzige Idee, die mit Sicherheit auch funktioniert hätte. Schade, dass sich die Verantwortlichen damals nicht darauf eingelassen haben. Es gab bereits ein Mockup für die Umsetzung, die Demo wurde jedoch schon nicht mehr produziert.

Long time ago, i guess it was the 2003, me and Fabio Pagetti (the artist who made the pixel art below) almost convinced our managing director to let us produce a demo for a GBA version of Wind Waker. No luck that time, but it was running nicely. We were dreamers 😂😍 pic.twitter.com/1LDseagMOp

