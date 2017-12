Die beliebtesten Online Slots in Deutschland

Während in vielen Europäischen Ländern Sportwetten und Spielhallen zum ganz normalen Alltag gehören werden vor allem die Gambling Freunde vor allem von den Medien in eine dunkle Ecke gestellt und mit dem Finger auf sie gezeigt. Der Hauptgrund hierfür ist, dass dem Staat mit dieser Form des Glücksspiels Milliarden Einnahmen entgehen, also ist es etwas „Böses“. Lotto hingegen, was ja von den Bundesländern reguliert und kontrolliert wird, spült jährlich Milliarden in die Haushaltskassen und ist natürlich der „Gute“ Bruder im Glücksspielgeschäft. Noch griesgrämiger werden die staatlichen Behörden, wenn es um Online Casinos geht. Hier herrscht nämlich EU Recht. Wenn also eine Online Spielbank eine gültige EU Lizenz besitzt kann Vater Staat und Mutti Merkel herzlich wenig dagegen ausrichten.

Der Bund und die Länder sind mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag sogar teilweise selbst für den Boom der Online Casinos verantwortlich. Mit der neuen Regulierung mussten hunderte Spielhallen in Deutschland schließen, da sie sich zu nahe an öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten befanden. Aber nicht nur aufgrund dieser Tatsache besuchen immer mehr Menschen in Deutschland ein Casino online. Es ist einfach bequem von zuhause aus Spaß am Roulette Tisch, beim Pokern oder auch an den Slots zu haben. Diese machen nämlich einen Großteil der angebotenen Casinospiele aus. Interessant ist, dass sich in Deutschland die Ranglisten der beliebtesten online Geldspielautomaten etwas anders zusammensetzt als im Rest Europas.

Die beliebtesten Online Slots der Deutschen

An erster Stelle stehen interessanterweise nicht die Video-Slots vielen Extras und tollen Animationen, sondern die klassischen Früchteslots. Dies liegt vor allem daran, dass diese seit Jahrzehnten Unternehmen wie Merkur reale Spielhallen in viele deutschen Städten und Gemeinden betreiben. Wer kennt nicht die lachende Sonne als Symbol der Unternehmenskette. Da der Mensch ja bekanntlich ein Gewohnheitstier ist und „der Bauer nicht frisst was er nicht kennt“ sind es genau diese Automaten, welche als erstes auch in den virtuellen Spielhallen aufgerufen werden. So ist es kein Wunder, wenn Automaten wie „Fruit Slider“ oder „Fantastic Fruits“ ganz oben auf den Listen zu finden sind.

Zusätzlich stattet Merkur fast alle seine Online Slots mit einer Risikofunktion aus wie man sie aus den Automaten in der Eckkneipe kennt, mit der man seinen Gewinn mehrmals verdoppeln kann.

Selbst bei den Video Slots sind eher einfache Automaten wie „Book of Ra“ in seinen unterschiedlichen Variationen ein Dauerbrenner unter den Casinobesuchern in Deutschland. Der Automat hat ebenso die Eigenschaften eines eher klassischen Slots und setzt auch auf die bekannten Kartensymbole. Dass dieser Automat in Deutschland so beliebt ist liegt wohl daran, dass er aus dem Hause Novomatic stammt, welches als österreichisches Traditionsunternehmen ebenso weiß, was in Deutschland gefragt ist.

Slots mit Jackpot auf dem 2. Platz der Beliebtheitsskala

Den zweiten Platz auf der Rangliste der beliebtesten Slots in Deutschland nehmen die Automaten mit progressiven Jackpot ein. In der Regel handelt es sich hierbei auch um einfach gestaltete Automaten, welche aber weltweit vernetzt sind. Egal wer und wo an einem Slot mit progressiven Jackpot eine Runde um Echtgeld spielt addiert einen kleinen Betrag zum Jackpot. Bei den meisten Jackpot-Automaten wird der Gewinner komplett nach dem Zufallsprinzip ermittelt, unabhängig von dessen Einsatz. Slots wie „Mega Fortune“ und „Mega Moolah“ sind unter Zockern als Millionärsmacher bekannt.

Wenn man zusätzlich in Betracht zieht, dass die theoretischen Chancen auf einen Millionengewinn bei den Spielautomaten höher ist als beim staatlichen Lotto muss man sich nicht weiter fragen, weshalb dies Automaten so beliebt sind. Zudem machen sie einfach mehr Spaß als ein paar Zahlen in einer Box anzukreuzen.

Superhelden und Hollywood auf Platz 3

Auf Platz 3 findet man nun die Automaten, welche in anderen Ländern in der Regel mit den progressiven Slots um den ersten Platz kämpfen. Hierbei handelt es sich um Spielautomaten mit bekannten Themen und Motiven. Allen voran marschieren die Superhelden wie Batman und Superman. 2016 gab es einen kleinen Knick in der Popularitätskurve als der Slotentwickler Play`n GO die Lizenz an den Marvel Superhelden nicht verlängerte und diese komplett aus dem Programm nahm. Mit Playtech fand sich jedoch schnell ein anderer Entwickler der die entstandene Lücke auffüllte. Durch einen Vertrag mit DC Comics sicherte man sich die Rechte an den Originale Superhelden aus den 1960er und 70er Jahren welche nun auch in den Online Casinos der Welt ihre Heldentaten vollstrecken und auch in Deutschland sehr beliebt sind.

Mit den Superhelden auf gleicher Stufe sind die Automaten mit einem bekannten Filmtitel als Grundthema. Ob dies nun der Terminator, Jurassic Park oder Halloween ist, diese Themen sind auch als Geldspielautomaten im Casino ein richtiger Renner. Auch wenn in einigen eingefleischten Fans über die Umsetzung der Filme negativ äußern tut das der Beliebtheit der Automaten keinen Abbruch.

Exotisches und Mystisches im Online Casino

Es ist kein Geheimnis, dass alles Mystische und Exotische auf uns eine magische Anziehungskraft hat. Diese Faszination macht auch vor den Online Casino nicht Halt. Ob es thematisch um die Wikinger und ihre Götter geht, man im alten Ägypten in den Pyramiden auf Schatzsuche geht oder sich die Walzen im fernen Osten mit den chinesischen Glückssymbolen drehen ist hierbei egal. Diese Themen wirken einfach wie ein Magnet auf uns. Viele dieser Automaten haben auch kleine Bonusspiele bei denen man Sonderaufgaben erledigen muss oder mit etwas Glück und Geschick Freispiele und Geldpreise abräumen kann.

Natürlich sind die Übergänge zwischen diesen verschiedenen Kategorien oftmals fließend Aber gerade das macht ja den Reiz und den Spaß im Online Casino aus. Das man ganz nebenbei auch noch sein Taschengeld etwas aufbessern kann ist natürlich ein willkommener Nebeneffekt. Wichtig ist es, dass man Spaß an der Sache hat!