Legend of Bum-Bo, das neue Spiel von Edmund McMillen…

Da kommt wohl wieder eine neue Spielspaßgranate auf uns zu. Immerhin gelten Super Meat Boy (demnächst für Switch) und Binding of Isaac als spielerische Indie Highlights der letzten Jahre.

Das Spiel wurde bereits 2016 angekündigt und dabei wird wohl eine Art Mach-4 Puzzler mit abgedrehtem Cardboard Art Design herauskommen. Hört sich erst einmal unspektakulär an, bei den Entwicklern dürfte aber wieder jede Menge abgedrehtes Zeug bei rauskommen. Erscheinen soll es bereits im ersten Halbjahr 2018, mit weiteren Infos können wir im Februar rechnen.

For those wondering what’s new with the legend of bum-bo, @jamesid and I have expanded the game a bit and pushed its release back to the first half of 2018. Expect news and a teaser trailer by feb! pic.twitter.com/AEXL1BRxDu

