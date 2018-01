Bald dürft ihr euer Unwesen in der Blizzard World treiben!

Auch 2018 wird wohl für Overwatch ein erfolgreiches Jahr werden. Neue Inhalte sind im Anmarsch und der Start der eigenen e-Sports Liga wird weiter dafür Sorge tragen, dass Blizzards Shooter in aller Munde bleibt.

Die bereits vor ein paar Monaten angekündigte Map rund um einen fiktiven Vergnügungspark mit bekannten Themen des Entwicklers wird jetzt am 23. Januar final veröffentlicht. Eintrittskarten gibt es bereits:

Epic memories can only be made in an epic world…

So, grab a ticket & join us for the GRAND OPENING of Blizzard World!

Your adventure begins January 23 🎟️ https://t.co/PHG4qA7dfP pic.twitter.com/5W2o73qElc

