Die Overwatch League hat ihren ersten Skandal!

Das war keine gute Idee und auch unglaublich schlechter Stil, den der kanadische Overwatch Profispieler Felix „xQC“ Lengyel vom Team Dallas Fuel hier an den Tag gelegt hat. Er beleidigte in einem Livestream den Spieler Austin „Muma“ Wilmot und thematisierte dabei dessen Homosexualität. Macht man nicht, egal wie emotional der Moment ist.

Das durfte Felix dann auch am eigenen Leib erfahren. Er wurde von Blizzard für den Rest der Stage 1 des Overwatch Turniers gesperrt und auch sein Team suspendierte den mittlerweile reumütigen Spieler bis zum 10. Februar.

I didn't say what I said on stream with malicious intent, I legit did not compute the whole thing before. I speak too fast, everything happens too fast. Everything is so fking trash lately. Hope I can turn this into something good, sorry @Muma :/

— xQc (@xQc) January 19, 2018