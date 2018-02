Mario Kart wird mobil!

Das Nintendo an weiteren mobilen Titeln arbeitet war ja schon länger klar. Jetzt wurde die Katze aus dem Sack gelassen. Bis spätestens März 2019 dürfen wir mit einem mobilen Ableger der beliebten Fun-Racer Serie „Mario Kart“ rechnen.

Das könnte ein Riesenspaß werden. Wir bleiben natürlich am Ball und informieren euch, sobald wir weitere Informationen zu Mario Kart Tour erhalten!

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018