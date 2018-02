Subnauticas Sound Designer wegen rassistischer Kommentare gefeuert!

Das Netz vergisst nichts! Das musste jetzt auch der Sound Designer von Subnautica – Simon Chylinski – spüren. Von ihm wurden jetzt mehrere Tweets aufgespürt aufgrund einer hochgepoppten Umfrage zur Geschlechtswahl in Subnautica. Chylinski fährt dabei das volle Programm ab: Rassistische und sexistische Sprüche unterhalb der Gürtellinie. Unter anderem lästert er über eine „Diversity“-Slider, verbindet Menschen aus der dritten Welt mit hoher Kriminalität und geringer Intelligenz und macht sich über geschlechtsspezifische Gehaltsunterschiede lustig.

ppl arn't blank slates that can be reprogrammed simply by being in a new country. importing random ppl from the 3rd world is also importing 3rd world tier crime rates and IQ. now u r dealing with 3rd world levels of dysfunction, condolences from Poland, but we tried to warn u.

— Si ☢️ サイモン (@Sy1K1) January 18, 2018