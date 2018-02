Northgard erscheint am 7. März 2018

Northgard, das Wikinger-RTS im Siedler-Stil, das seit rund einem Jahr im Early Access von Steam ist, hat nun einen finalen Release-Termin. Am 7. März erscheint das Spiel von Shiro Games mit einer Singleplayer-Kampagne.

Zum Wikinger-RTS Northgard, das letztes Jahr im Steam im Early Access startete und seitdem durchweg gute Noten von den Vorabkäufern erhielt, gibt es Neuigkeiten. Ab 7. März, also etwas mehr als zwölf Monate nach dem Early Access-Start, will man das finale Spiel für 27,99 Euro veröffentlichen. Nachdem man bisher nur den Multiplayer spielen konnte, wird es zum Verkaufsstart auch einen Singleplayer geben. Insgesamt gibt es elf Kapitel aus der Kampagne zu spielen – wie lange das schlussendlich dauert, weiß man bisher noch nicht. Die Kampagne trägt den Namen „Rig’s Saga“ und man schlüpft als Spieler in die Rolle von Rig, der den Mörder seines Vaters finden will, dem Hochkönig der Wikinger. Ein erster Trailer zur Kampagne von Northgard sieht man am Ende der News.

Northgard wird vom Indiestudio Shiro Games (Evoland 1 & 2) entwickelt und erlaubt es Spielern, Teil eines Wikinger-Clans zu sein, der an einer rauen, unbekannten Küste ankommt und beginnt, in der Fremde ein Dorf aufzubauen, Ressourcen zu sammeln und eine neue Gesellschaft zu formen. Die Clans müssen untote Krieger, Riesen, Drachen und andere Feinde besiegen, während sie in der schroffen Landschaft überleben. Northgard erschien am 22. Februar 2017 über den Steam Early Access und hat seither rund 530.000 Käufer laut Steamspy gefunden. Während der Early-Access-Phase haben die Entwickler das Spiel kontinuierlich erweitert – hinzugefügt wurden drei Clans, neue Einheiten sowie mystische Bestien, ein Mehrspielermodus mit dezidierten Servern und vieles mehr. Die Hardwareanforderungen sind sehr niedrig, die Grafik auch eher zweckmäßig. Trotzdem sind die Spielerwertungen bisher sehr positiv: Die Langzeitwertung bei Steam liegt bei 89 Prozent, die durchschnittliche Wertung der letzten 30 Tage liegt bei 82 Prozent.

