Pokémon Go – 4. Generation

Was in Generation IV zu erwarten ist

Mit den meisten Pokémon der Generation III, die in Pokemon GO veröffentlicht wurden, richten einige Spieler ihre Blicke schon auf Generation IV. Es ist zwar noch zu früh, um überhaupt über die Generation IV zu sprechen, aber in diesem Artikel geht es nicht um die Meta der nächsten Generation. Stattdessen werden wir darüber sprechen, was mit der Veröffentlichung der Generation IV zu erwarten ist. Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Generation IV von allen anderen bisher unterscheidet und dass sich das auf Pokémon GO auswirkt. Wie unterscheidet sich Generation IV?

Generationenübergreifende Entwicklungen

Generation IV wird mit 22 die meisten neuen Evolutionen ins Spiel einbringen. Nicht nur das, sie wird 7 neue Baby Pokémon hinzufügen. Das bedeutet, dass es nur 64 neue Pokémon in freier Wildbahn geben wird. Um es auf den Punkt zu bringen, hat Generation II 74 neue Pokémon in freier Wildbahn hinzugefügt. Die Generation IV wird damit die wenigsten neuen Pokémon nach draussen bringen. Selbst wenn wir einige der neuen Entwicklungen der Generation IV in der Wildnis hinzufügen, entwickeln sich nur 4 von ihnen ohne Gegenstände. Der einzige Vorteil für die Spieler hier ist, dass diese Generation wahrscheinlich nicht in Chargen veröffentlichen wird, so wie Generation III veröffentlicht wurde. Man wird Generation IV eher wie Generation II veröffentlichen, wobei die Baby-Pokémon zuerst veröffentlicht wurden. Sie könnten die Evolutionen sogar separat veröffentlichen.

Neue Evolutionselemente und Methoden

Mit der neuen Evolution kommen neue Evolutionselemente. Darüber hinaus hat die Generation IV neue Entwicklungsmethoden hervorgebracht, zu denen die standortbasierte Evolution gehört. Das bedeutet, dass sich diese Pokémon nur an bestimmten Orten entwickeln. Daß dies in Pokémon GO implementiert wird ist sehr wahrscheinlich. Wenn sie eine standortbasierte Evolution implementieren, können sie wie folgt implementiert werden: biome-basiert und wetterbasiert. In Generation IV gibt es vier Pokémon, die sich solchermaßen entwickeln.

Eine weitere neue Methode der Evolution sind handlungsbasierte Entwicklungen, bei denen Pokémon eine bestimmte Entwicklung erlernen müssen. Die meisten dieser Pokémon benötigen das Erlernen der Uralten Macht, um sich zu entwickeln, aber unter diesen Pokémon kann nur Yanma es auf Pokémon GO lernen. Auf der anderen Seite sind die anderen erforderlichen Handlungen Doppel-Hit und Rollout, die nicht einmal im Spiel sind. Sie können entweder ganz auf diese Methode verzichten, dem Handlungssatz des folgenden Pokémon Double Hit, Rollout oder Ancient Power hinzufügen oder einfach die erforderliche Handlung anders machen.

„Smeargle“ von Generation IV

Ähnlich wie Smeargle wird es Pokémon geben, die nicht zusammen mit dem Großteil der Generation IV veröffentlicht werden. Burmy ist ein BUG Pokémon, das sein Aussehen abhängig von seinem Standort ändert. Es hat drei Formen: Pflanzenumhang (auf Gras / draußen), Sandumhang (auf Wüste / Strand) und Müllumhang (auf einem Gebäude). Wenn es männlich ist, entwickelt es sich zu Mothim, einem Motten-Pokémon, aber wenn es weiblich ist, entwickelt es sich zu Wormadam, einem Pokémon mit ähnlicher Erscheinung wie Burmy. Wormadam hat auch die drei Formen, aber die letzte Form, die Burmy hat, wird Wormadams permanente Form sein.

Regional

Wenn es ein Pokémon gibt, das als regional Exklusiv unter Generation IV gilt, dann ist es Shellos und seine Evolution Gastrodon. In Pokémon Diamond und Pearl gibt es zwei Varianten von Shellos: Westsee und Ostsee.

Man würde Shellos höchstwahrscheinlich genauso veröffentlichen, wie Plusle und Minun veröffentlicht wurde. Wenn die Ost / West-Namen berücksichtigt werden, wird Westsee Shellos in Nordamerika, Südamerika und Afrika verfügbar sein, während Ostsee Shellos in Europa, Asien und im Pazifik verfügbar sein wird. Das Beste daran ist, dass jeder noch einen Pokédex-Eintrag für Shellos und Gastrodon haben kann.

Fazit

Es ist kein Geheimnis, dass die Generation IV die bisher größte Veränderung in Pokémon Go herbeiführen wird. Es bringt vielleicht nicht viele neue Pokémon wie die Generation V, oder die coolsten Pokémon wie die Generation III, aber wenn man die meisten neuen Entwicklungen und das explosivste Legendäre Pokémon hat, wird man denken, dass Generation IV vielleicht die größte Veränderung ist die Niantic jemals ins Spiel bringen wird … bis Generation V kommt.