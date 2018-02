Pokémon Day 2018

Fanorientierte Aktionen – darunter neue Snapchat-Linsen – starten zur jährlichen Feier rund um Pokémon am 27. Februar

Bellevue, WA, 27. Februar 2018: Am 27. Februar 2018 ist wieder Pokémon Day, der Lieblings-Popkultur-Feiertag aller Pokémon-Trainer, und The Pokémon Company International feiert mit einer Vielzahl spannender Angebote. Fans können sich den Feierlichkeiten in den Sozialen Netzwerken anschließen und brandneue Snapchat-Linsen mit den allerersten Starter-Pokémon Bisasam, Glumanda und Schiggy ausprobieren. Außerdem gibt es tolle neue Pokémon-Artikel, Ausstrahlungen ikonischer Zeichentrickfolgen/-filme und die Chance, ein besonderes Pikachu in Pokémon GO zu fangen.



Am 27. Februar 1996 erschienen die allerersten Pokémon-Videospiele in Japan und schufen damit ein weltweites Pokémon-Phänomen, das sich in über 20 Jahren zu einer der bekanntesten und einflussreichsten Unterhaltungsindustrie-Marken der Welt entwickelt hat. Jedes Jahr feiert The Pokémon Company International diesen Tag mit neuen Produkten und Kampagnen, die Pokémon-Fans in aller Welt neue Möglichkeiten eröffnen, mit der Marke Pokémon zu interagieren.



„Pokémon Day feiert nicht nur die Marke selbst, sondern auch die unglaubliche Fan-Community von Pokémon.“ sagte J.C. Smith, Senior Director of Consumer Marketing bei The Pokémon Company International. „Dieses Jahr bieten wir Aktionen in den Sozialen Netzwerken und zusätzliche markenweite Aktivitäten, um Trainer in aller Welt anzuregen, ihrer Begeisterung für Pokémon Ausdruck zu verleihen.“



Zu den Höhepunkten der Geschehnisse am Pokémon Day von The Pokémon Company International gehören:



Neue Snapchat-Linsen und -Sticker

Ab heute werden für kurze Zeit drei neue Snapchat-Linsen mit den Starter-Pokémon der Kanto-Region in der ganzen Welt verfügbar sein, angefangen mit Bisasam. Später wird dann eine Linse mit Glumanda freigeschaltet, gefolgt von einer Schiggy-Linse. Jede dieser Linsen bietet ein Emoji passend zum Pokémon-Typ, Verzierungen für Fotos sowie Videos und das Erscheinen des entsprechenden Pokémon auf dem Bildschirm.



Zeichentrick

Ab heute ist der neuste Pokémon-Zeichentrickspielfilm Pokémon – Der Film: Du bist dran! das erste Mal auf Pokémon-TV verfügbar. Der Kassenschlager kann für eine Woche in der App, die für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist, und auf https://www.pokemon.com/de/pokemon-folgen angesehen werden.



Pokémon GO

Beim Erkunden der Welt auf der Suche nach Pokémon sollten Trainer in Pokémon GO die Augen nach einem besonderen Pikachu aufhalten, das einen festlichen, lila gestreiften Hut trägt. Für Pokémon Day 2018 beherrscht dieses Pikachu die Attacke Geschenk und belohnt Spieler mit dem Dreifachen der herkömmlichen Menge an Sternenstaub, wenn es gefangen wird. Trainer können das Pikachu mit dem Partyhütchen bis 22:00 Uhr CET am 28. Februar finden.



Social Media

Zusätzlich zu den Snapchat-Feierlichkeiten sind alle Pokémon-Fans herzlich dazu eingeladen, sich dem Gespräch online mit #PokemonDay anzuschließen. Fans, die dieses Hashtag verwenden, finden ihre Beiträge eventuell sogar auf der Seite vom Pokémon Day unter www.Pokemon.com/de/Pokemon-Daywieder, die weitere Informationen rund zu den fanorientierten Feierlichkeiten zum Pokémon Day enthält.



Über Pokémon

The Pokémon Company International, eine Tochterfirma des in Japan ansässigen Unternehmens The Pokémon Company, verwaltet die Marke außerhalb von Asien und ist verantwortlich für Marken-Management, Lizenzierung, Marketing, das Pokémon-Sammelkartenspiel, die TV-Zeichentrickserie, den Heimunterhaltungsbereich sowie die offizielle Pokémon-Internetseite. Das Pokémon-Phänomen nahm 1996 in Japan seinen Ausgang und zählt heute weltweit zu einer der beliebtesten Marken im Bereich der Kinderunterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.pokemon.de.