Revolution der Glücksspiele – online spielen auf Konsolen der große Erfolg

Glücksspiele im Online-Casino sind schon seit einigen Jahren ein großer Trend. Dazu kommt, dass die Games immer einfallsreicher werden und wesentlich mehr spannungssteigernde Features enthalten. Heutzutage gibt es Slots-Machines, die mit anspruchsvollen und bis ins letzte Pixel ausgearbeiteten Video-Sequenzen daherkommen. Innerhalb der Games werden zudem interaktive Bonusspiele geboten, wie sie vor ein paar Jahren noch nicht denkbar waren. Die Grenzen zwischen klassischen Gambling und Gaming gehen wie fließend ineinander über. Selbst Tischspiele wie Roulette, Black Jack und Poker müssen nicht mehr abgekoppelt an virtuellen Tischen gespielt werden. Player können sich per Stream direkt in die Live-Dealer Casinos zuschalten und dort gemeinsam mit anderen Gästen die Einsätze per Mouse-Klick auf die Tische legen. Es handelt sich also heute um höchst anspruchsvolle Spiele, geradezu ideal für Spielkonsolen wie die PS Vita 3G und PS 4 sowie die Wii und XBox. Daher ist es auch kein Wunder, dass das Gambling immer mehr auf der Konsole stattfindet und das Handy heute schon beim Spielen im Online Casino zur Seite gelegt wird.

Vorteile bei Konsolen überwiegen

Um es vorweg zu nehmen: Konsolen sind immer noch keine Smartphones. Was das Spielen im Online Casino angeht, überwiegen jedoch die Vorteile, wie der Netbet Casino Test gezeigt hat . Die kleinen Geräte verfügen über einen leistungsstarken WLAN-Anschluss, eigene Slots für SIM-Karten zum Spielen unterwegs, absolute TOP-Prozessoren für ein flüssiges Gameplay, selbst bei grafisch anspruchsvollen Spielen sowie über eine gegenüber der Touchscreen auf dem Smartphone wesentlich bessere Haptik bei der Spielsteuerung. Hinzu kommt der wesentlich niedrige Preis gegenüber empfohlenen Premium-Handys von den Marktführern Apple, Samsung, LG, Huawei & Co. Im Niedrig-Preissegment bei den Smartphones wird nicht einmal ansatzweise eine ähnliche Grafikleistung wie auf den Konsolen geboten.

Der Trend zur Konsole und leistungsstarken Spielgeräten wurde auch von den Spieleentwicklern erkannt, die bei vielen ihrer Games etwa bei Neon Reels, The Phantom of the Opera oder Gunslinger sowie im Live-Casino an die Grenzen des Machbaren gehen können. Auch die Zukunft vieler Games mit Virtual- und Augmented-Reality-Elementen und entsprechendem VR Equipment wie VR-Brillen und VR-Gloves gehört nach Einschätzung vieler Experten eindeutig den Konsolen. Selbst Geräte mit einer Basisstation besitzen heutzutage eine viele bessere Mobilität als noch vor Jahren. Von den in der Hand liegenden All-in-One-Konsolen ganz zu schweigen.

Stärken beim Social Gaming

In der Online-Glücksspielbranche setzt sich auch das Social Gambling immer mehr durch. Das heißt nichts anderes, dass sich Player treffen, um gemeinsam im Casino zu spielen und an den in vielen Online Casinos offerierten Gewinnspielen teilzunehmen. Dabei werden zunehmend auch Videos, Gewinne und Spielstände gepostet. Youtube und Instagram sind geradezu voll mit entsprechenden Produktionen und die Zahl der Follower ist phänomenal. Ein Trend, der vor Jahren, als sich das Spielen im Online Casino hauptsächlich zu Hause am Rechner im Arbeitszimmer abspielte, undenkbar war. Wer öffentlich zugab, im Online-Casino angemeldet zu sein, galt als mehr oder weniger seriös und freaky. Eine Mentalität und Kultur, die sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt hat. Auch für das Social Gambling sind Spielkonsolen wie geschaffen. Videos und Screenshots können in einer Top-HD-Qualität schnell aufgenommen und auf die New Media-Plattformen übertragen. Hier zeigt sich wiederum die Überlegenheit der Grafik-Chips und Prozessoren. Zu den neusten Games für Konsolen können Player mehr hier erfahren.

Für Spielekonsolen gilt ebenfalls: Nur bei seriösen Anbietern anmelden!

Eines bleibt jedoch beim Spiele im Online Casino. Das gilt auch gleichermaßen für Spielekonsolen. Player sollten sich nur bei sicheren und seriösen Casinos anmelden. Dazu gehört, dass der Anbieter eine in der Europäischen Union ausgestellte Casinolizenz besitzt, damit legal gespielt und die Gewinne steuerfrei ausgezahlt werden können. Vor allem die Abwicklung der Ein- und Auszahlungen über in der EU zugelassene Banken sowie sie sichere Datenübertragung mit dem SSL-Secure Protokoll sind wichtig. Besonders sichere und schnelle Zahlungsmethoden wie Paypal, Neteller oder ecoPayz vereinfachen das mobile Überweisen auf das Spielerkonto und Gewinnauszahlungen landen noch schneller bei den Spielern. Ein gut erreichbarer und möglichst deutschsprachiger Kundensupport ist ebenfalls wichtig. Außerdem sollte das Setzen von Einzahlungs- und Einsatzlimits zur besseren Spielkontrolle möglich sein. Wichtig ist außerdem, dass sich Player die Bonusangebote genau anschauen, vor allem die Bonusbedingungen. Nicht immer ist der höchste Bonus der Beste, nämlich dann, wenn die Umsatzbedingungen so schwer gestaltet sind, dass eigentlich keine realistische Chance für eine Auszahlung besteht.