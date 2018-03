State of Decay 2: Ultimate Edition erscheint schon am 18. Mai

Am 22. Mai erscheint State of Decay 2 für Xbox One und Windows 10 PC. Mit der Ultimate Edition kann der Titel bereits vier Tage vor Release ab dem 18. Mai gespielt werden. In State of Decay 2 bewahrt man die Menschheit vor dem Untergang in diesem Zombie- und Survival-Abenteuer.

State of Decay 2: Kein Herz für Zombies

In der offenen Spielwelt von State of Decay 2 schließt man sich mit bis zu drei Freunden zu Gemeinschaften zusammen. Den Spieler erwarten feindlich gesinnte Zombies und wertvolle Ausrüstungsgegenstände, die für das Überleben als Gruppe notwendig sind. Unterschlupf findest man in seiner Basis, die Schutz vor den hungrigen Untoten bietet. Dort tüftelt man an Deiner Überlebensstrategie und versucht, zumindest einen kleinen Teil der noch lebenden Zivilisation zu retten. Aber Vorsicht: Wer stirbt ist für immer verloren!

Mit der Ultimate Edition vier Tage früher starten

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai als Standard Edition für 29,99 Euro und am 18. Mai als Ultimate Edition für 49,99 Euro. Mit der Ultimate Edition startet man damit bereits vier Tage früher ins Zombie-Abenteuer und kämpft mit seinen Freunden ums Überleben. Neben dem Early Access enthält die Ultimate Edition weitere Features:

Independence Pack DLC

Daybreak Pack DLC

State of Decay: Year One Survival Edition (Konsolen-Version)

Als Play Anywhere-Titel ist State of Decay 2 sowohl auf Xbox One als auch Windows 10 PC erhältlich. Weitere Informationen zu State of Decay 2 findest man wie gewohnt auf Xbox Wire DACH.