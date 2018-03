Hearthstone Hexenwald – Neue Erweiterung angekündigt!

Hearthstone Fans aufgepasst:

Etwas Unheimliches regt sich im Herzen vom Hexenwald™, der neuesten Erweiterung für Blizzard Entertainments gefeiertes digitales Kartenspiel Hearthstone®. Ab dem nächsten Monat können jene, die es wagen, Monster zu jagen und Hexen zu überlisten, sich ihre Belohnung in Form von 135 neuen Karten holen, die ihnen die Haare zu Berge stehen lassen werden. Außerdem warten unheimliche neue Spielmechaniken auf sie.

Dunkle Magie hat die Kreaturen des Waldes verderbt und sie auf die Hauptstadt von Gilneas in Azeroth losgelassen, doch König Genn Graumähne und seine lykanthropischen Untertanen werden bestimmt keine leichte Beute für sie sein. Die Bürger dieses stolzen Königreichs können sich in wilde Wolfskreaturen, die sogenannten Worgen, verwandeln und stellen sich bis an die Zähne (und Klauen) bewaffnet den Bedrohungen aus dem Hexenwald – und schon bald werden Hearthstone-Spieler das Rudel verstärken und gemeinsam mit ihnen den Schrecken des Waldes trotzen.

Um gemeinsam mit ihnen die lange Nacht zu überleben, können Spieler auf ein Arsenal an neuen Fähigkeiten zurückgreifen – darunter auch das unheimliche neue Schlüsselwort Echo. Karten mit diesem Schlüsselwort können immer wieder ausgespielt werden, sodass Spieler mehrere Male in einem Zug einen Diener herbeirufen oder einen Zauber wirken können, solange ihnen nicht das Mana ausgeht. Zusätzlich können gewitzte Deckbauer auf mächtige Diener zurückgreifen, die ihnen starke Vorteile gewähren, wenn sie in ihren Decks nur Karten mit geraden oder ungeraden Kosten verwenden.

Nach Veröffentlichung der Erweiterung haben Spieler zwei Wochen lang Zeit, um sich für die Monsterjagd zu rüsten. Bei diesem aufregenden neuen Hearthstone-Spielerlebnis für Einzelspieler dringt der Spieler tief in den Hexenwald vor, um das dort lauernde Böse auszumerzen. Die Anführer von Gilneas arbeiten gerade an den Vorbereitungen für diese Streifzüge und werden in den nächsten Wochen weitere Details dazu veröffentlichen.

Der Hexenwald erscheint diesen April für Windows®- und Mac®-PCs, Windows-, iOS- und Android™-Tablets sowie für Smartphones. Die entsprechenden Kartenpackungen können in Hearthstone im Arenamodus gewonnen und mit Gold oder Echtgeld zum selben Preis wie andere Kartenpackungen in Hearthstone gekauft werden. Ab heute und bis zur Veröffentlichung der Erweiterung können Verbündete von Gilneas Kartenpackungen für Der Hexenwald in einem besonderen Paket mit 50 Kartenpackungen im Vorverkauf erwerben und so zusätzlich 20 kostenlose Bonuspackungen sowie den Kartenrücken „Dunkler Wald“ erhalten. Dieses einmalige Paket ist für 49,99 EUR verfügbar (nur ein Kauf pro Account).

Alle Vorbereitungen zur Jagd werden auf TheWitchwood.com dokumentiert.