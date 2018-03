Genesis: Alpha One – Neuer Trailer enthüllt das planetaren Landesystem

Das preisgekrönte internationale Spiele-Label Team17 und der in Freiburg ansässige unabhängige Entwickler „Radiation Blue“ haben heute einen neuen, nicht von dieser Welt kommenden Trailer für Genesis: Alpha One veröffentlicht, eine einzigartige Mischung aus Rogue-, FPS-, Base-Building- und Survival-Elementen die für Xbox One, PlayStation 4 und PC im Laufe des Jahres erscheinen wird.



Der Trailer zeigt die Fähigkeit auf einer Vielzahl von verschiedenen Planeten innerhalb der Galaxie zu landen, um Ressourcen zu nutzen und nach Artefakten, neuen Waffen, Bauplänen und Transmissionen zu suchen. Man wird in der Lage sein, das Genesis-Raumschiff zu verlassen, indem man in seinem treuen Harvester innerhalb des Hangars abfährt.

Wenn man einen Fuß auf die staubige Oberfläche eines neuen, noch nicht erforschten Planeten setzt, wird die Crew aus Klonen beginnen, den Planeten nach lebenswichtigen Ressourcen wie Eisen, Iridium, Aluminium und mehr abzusuchen. Man muss ein wachsames Auge auf alle potentiell feindlichen außerirdischen Lebensformen haben, die den Planeten bewohnen. Das Beseitigen von Bedrohungen schützt nicht nur die Crew, sondern ermöglicht es auch, Biomasse zu sammeln, mit der man neue Arten von Klonen für die Missionen erstellen kann.

Genesis Alpha One ist eine revolutionäre Mischung aus Rogue-Shooter, Basebuilding und Survival, die dich in die Rolle eines interstellaren Pioniers bringt. In naher Zukunft wird die Welt von Kriegen heimgesucht. Korrupte Regimes und der entfesselte globale Kapitalismus haben zu einer Übernutzung der Ressourcen und einer Umweltverschmutzung geführt, die den Planeten verwüstet haben. Gesellschaften kollabieren. Unterstützt von den übrigen Regierungen der Erde initiieren vier einflussreiche Unternehmen das Genesis-Programm. Als Captain eines Genesis Raumschiffs reist du auf der ultimativen Mission in unerforschten Raum. Baue und verwalte ein Raumschiff, finde und sammle Ressourcen, schlag dich mit bösartige Aliens herum, klone Kreaturen und erforsche ein riesiges, zufällig generiertes Universum. Dein Ziel: Finde neue Orte für die DNA der Menschheit und rette die Spezies vor dem Aussterben.